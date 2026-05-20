Schönherr berät UNIQA bei EUR 500 Mio. Tier-2-Emission

Schönherr hat UNIQA Insurance Group AG bei der erfolgreichen Emission von EUR 500 Mio. nachrangigen Fixed-to-Floating Rate Notes sowie einem gleichzeitigen Rückkaufangebot für bestehende nachrangige Anleihen beraten.

„Wir gratulieren UNIQA zum Abschluss einer weiteren bedeutenden Transaktion in einem anspruchsvollen Marktumfeld“, so Partner Ursula Rath. „Es war uns eine Freude, bei dieser erfolgreichen Tier-2-Benchmarkemission samt Rückkaufangebot zu beraten.“

Das Schönherr-Team wurde von Ursula Rath (Partner) geleitet und umfasste weiters Angelika Fischer (Counsel), Christoph Moser (Partner), Marco Thorbauer (Partner), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter) sowie Clemens Stockhammer.

Im Rahmen des Rückkaufangebots hat UNIQA einen Teil ihrer ausstehenden EUR 326,3 Mio. nachrangigen Fixed-to-Floating Rate Notes mit einem ursprünglichen Kupon von 6,000 % durch neu begebene nachrangige Fixed-to-Floating Rate Notes mit einem anfänglichen Kupon von 4,500 % refinanziert. Die neuen Anleihen qualifizieren als Tier-2-Eigenmittel unter Solvency II, haben eine Laufzeit bis 2046 und sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert.

J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE sowie Raiffeisen Bank International AG fungierten als Joint Bookrunners und Dealer Managers.

Die Joint Bookrunners und Dealer Managers wurden von Linklaters LLP (Lead: Martin Rojahn) sowie Wolf Theiss (Lead: Claus Schneider) beraten.

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