Schönherr berät Verdane bei Erwerb der MATCHi Group durch Eversports

Schönherr hat den Growth-Investor Verdane beim Erwerb der MATCHi Group, einer führenden europäischen Software- und Buchungsplattform für Racketsportarten, durch Eversports beraten.

Das Schönherr-Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Alfred Amann (Partner) geleitet und umfasste weiters Georg Winkler (Rechtsanwaltsanwärter), Victoria Marschalek (Rechtsanwaltsanwärterin), Marco Thorbauer (Partner), Gabriel Ebner (Rechtsanwalt) und Daniela Birnbauer (Rechtsanwältin).

Die Transaktion schafft eine führende Plattform für Sport- und Wellnessangebote in Europa, die mehr als 9.000 Standorte und Studios verbindet Expansionspotenzial in zentralen europäischen Märkten sowie in wachstumsstarken Segmenten wie Padel und Pilates eröffnet.

Eversports wurde 2013 gegründet und ist eine österreichische Sportbuchungsplattform, die rund 2,2 Millionen Buchungen pro Monat ermöglicht und mehr als 6.000 Sport- und Aktivitätsanbieter sowie rund 500.000 aktive Nutzer:innen verbindet.

Die MATCHi Group ist eine Software- und Buchungsplattform für Racketsportarten in der nordischen Region sowie europaweit. Sie bietet End-to-End-Lösungen für Platzbuchung, Mitgliedermanagement und Clubbetrieb für Padel-, Tennis-, Squash- und Badmintonanlagen.

Verdane ist ein auf Wachstumsinvestitionen spezialisierter Investor, der mit technologiegetriebenen und nachhaltigen europäischen Unternehmen zusammenarbeitet und sich auf zwei zentrale Wachstumsthemen konzentriert: Digitalisierung und Dekarbonisierung.

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