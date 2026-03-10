Schönherr berät Vision Decision bei Übernahme von YOUR OFFICE

Schönherr hat Vision Decision in allen rechtlichen Aspekten der Transaktion umfassend beraten. Diese wurde am 3. März 2026 abgeschlossen.

„YOUR OFFICE ist eine äußerst attraktive Plattform im Bereich flexibler Arbeitsräume mit starker Marktpräsenz und erheblichem Wachstumspotenzial“, so Partner Markus Piuk, der das Schönherr-Team mitleitete. „Wir freuen uns, Vision Decision bei dieser strategischen Portfolio-Erweiterung unterstützt und zu einem reibungslosen und effizienten Transaktionsprozess beigetragen zu haben.“

Die Vision Decision GmbH ist ein Schwesterunternehmen der ATL Group, einer österreichischen Immobiliengruppe mit einem umfangreichen Portfolio in Wien, am Flughafen Wien, in der Slowakei, in der Tschechischen Republik, in Slowenien sowie in Bulgarien. Diese Akquisition erweitert ihr umfangreiches Immobilienportfolio und verbessert ihr umfassendes Dienstleistungs- und Angebotsspektrum.

YOUR OFFICE betreibt derzeit 170 private Büros und 40 Konferenz- und Veranstaltungsräume an fünf Standorten in Wien und einem in Graz.

Das Schönherr-Team, das Vision Decision beriet, wurde von Markus Piuk (Partner) und Daniel Wadl (Counsel) geleitet und umfasste außerdem Alexandra Jelinek (Rechtsanwaltsanwärterin), Susanna Stummer (Rechtsanwaltsanwärterin), Markus Buchleitner (Rechtsanwalt), Carmen Hoyos (Rechtsanwältin), Ursula Rath (Partnerin), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter), Teresa Waidmann (Partnerin), Franziska Viktoria Waltersdorfer (Rechtsanwaltsanwärterin), Sylwia Gorzkowska (Rechtsanwaltsanwärterin), Daniela Birnbauer (Rechtsanwältin) und Nina Zafoschnig (Counsel).

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