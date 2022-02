Schönherr berät Vorstände von Herba Chemosan bei Management-Buy-out

Schönherr hat den Vorstand des österreichischen Pharmagroßhändlers Herba Chemosan Apotheker-AG (Herba Chemosan) beim Management-Buy-out (MBO) beraten.

Im Zuge des MBO zieht sich der bisherige Mehrheitseigentümer der Herba Chemosan, McKesson Europe, aus dem österreichischen Markt zurück und die drei Vorstände des österreichischen Pharmagroßhändlers übernehmen die Mehrheit des Unternehmens. Schönherr hat das Management von Herba Chemosan zu allen rechtlichen Aspekten des Management-Buy-out (insb. Gesellschaftsrecht/M&A und Finanzierung) beraten.

Mit dem am 31. Jänner 2022 erfolgreich abgeschlossenen Management-Buy-out hat eine gemeinsame Gesellschaft der Vorstände Andreas Windischbauer, Andreas Janka und Maximilian von Künsberg Sarre und der Private-Equity-Gesellschaft Invest AG die Beteiligung von McKesson erworben. Die Vorstände sind an der Erwerbsgesellschaft mehrheitlich beteiligt. Zuvor war die Herba Chemosan Gruppe seit dem Jahr 2000 zuerst Teil des deutschen Haniel-Konzerns und seit 2014 Teil des internationalen Pharmakonzerns McKesson mit Sitz in den USA gewesen.

„Wir gratulieren den Vorständen von Herba Chemosan zum erfolgreichen Management-Buy-out und freuen uns, dass wir bei dieser spannenden und für die Pharma-Industrie bedeutenden Transaktion beraten durften„, so Schönherr-Partner Thomas Wenger.

1916 gegründet, ist die Herba Chemosan Apotheker-AG heute mit einem Marktanteil von circa 43 % und Lieferbeziehung zu mehr als 90 % der österreichischen Apotheken der führende Pharmagroßhändler und -dienstleister Österreichs. Mit sieben Logistikzentren österreichweit betreibt Herba Chemosan das dichteste Distributionsnetzwerk zur Bereitstellung von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen Sanova und Aewige bildet die Herba Chemosan Apotheker-AG die Herba Gruppe und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter:innen.

Das Schönherr-M&A-Team wurde von Thomas Wenger (Partner) und Sigrun Adrian-Waltner (Rechtsanwältin) geleitet. Hanno Wollmann (Partner) und Evelin Hlina (Rechtsanwältin) berieten zu kartell- und fusionskontrollrechtlichen Aspekten. Zu den Finanzierungs-Aspekten der Transaktion berieten Martin Ebner (Partner) und Peter Feyl (Partner), die von Mate Kovacs (Rechtsanwalt), Viktoria Stark (Rechtsanwaltsanwärterin) und Eugen Georg Maresch (Rechtsanwaltsanwärter) unterstützt wurden.

McKesson wurde durch Linklaters und Herbst Kinsky sowie Invest AG durch SCWP beraten. Die finanzierenden Banken unter Führung der RLB Oberösterreich wurden durch Wolf Theiss beraten.

