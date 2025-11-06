Schönherr ernennt fünf neue Partner:innen und zehn neue Counsel

Schönherr stärkt ihre Marktposition in Zentral- und Osteuropa mit der Ernennung von fünf neuen Partner:innen und zehn neuen Counsel.

„Der Schlüssel zu unserem Erfolg sind die Menschen, die für Schönherr arbeiten”, sagte Managing Partner Alexander Popp. „Wir sind stolz darauf, so viele engagierte Talente auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. Ihr Einsatz, ihre Expertise und ihre Zusammenarbeit über Grenzen hinweg prägen die Kultur und Stärke unserer Kanzlei. Wir gratulieren allen herzlich und freuen uns darauf, Schönherr gemeinsam weiterzuentwickeln.”

Kurz nach der Eröffnung eines Liaison-Büros in London setzt die Kanzlei ein Zeichen für ihren starken Wachstumskurs, ihre Rolle in Zentral- und Osteuropa sowie ihr klares Bekenntnis zur Entwicklung und Förderung eigener Talente. Die Ernennungen treten mit 1. Februar 2026 in Kraft.

Neu ernannte Partner:innen:

• Evelin Hlina (Österreich & EU/Belgien) – EU- & Wettbewerbsrecht

• Michal Jendželovský (Tschechische Republik) – Gesellschaftsrecht/M&A & Venture Capital

• Matthias Pressler (Österreich) – Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Jan Primožič (Slowenien) – Gesellschaftsrecht/M&A

• Magdalena Roibu (Rumänien) – Konfliktlösung & Wirtschaftsstrafrecht

Neu ernannte Counsel:

• Rudolf Bicek (Tschechische Republik) – Gesellschaftsrecht/M&A und Compliance & Interne Untersuchungen

• János Böszörményi (Österreich) – IFG, Datenschutz-, Telekom-, Glücksspiel- & öffentliches Recht

• Angelika Fischer (Österreich) – Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Agnieszka Gul-Czajkowska* (Polen) – Immobilienrecht

• Piotr Daniel Kocab (Österreich) – Außenwirtschafts- und Sanktionsrecht

• Jan Kupčík (Tschechische Republik & EU/Belgien) – EU- & Wettbewerbsrecht

• Jiří Marek (Tschechische Republik) – Gesellschaftsrecht/M&A, Energierecht

• Franziska Oczlon (Österreich) – Baurecht

• Kristýna Tupá (Tschechische Republik) – Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Daniel Wadl (Österreich) – Gesellschaftsrecht/M&A

Foto: beigestellt