Schramm Öhler ernennt vier neue Partner:innen

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Mag. Leo Haslhofer, Mag. Jacqueline Guger, Mag. Sabrina Glechner und Mag. David Melingo
Mag. Leo Haslhofer, Mag. Jacqueline Guger, Mag. Sabrina Glechner und Mag. David Melingo

Schramm Öhler feiert 30-jähriges Kanzlei-Jubiläum und erweitert von acht auf zwölf Partner:innen.

Die Rechtsanwältinnen Mag. Sabrina Glechner und Mag. Jacqueline Guger sowie die Rechtsanwälte Mag. Leo Haslhofer und Mag. David Melingo wurden per 1.1.2026 zu Partner:innen der Kanzlei ernannt.

Die Rechtsanwält:innen und Vergaberechts-Expert:innen sind seit vielen Jahren für Schramm Öhler tätig. Sie beraten und begleiten in komplexen Vergabeverfahren und Vergabekontrollverfahren. Neben den acht Partnern und geschäftsführenden Gesellschaftern bieten sie als Partner:innen den Mandant:innen der Kanzlei persönliche Beratung auf höchster Ebene.

Dr. Matthias Öhler, Partner: „Mit der Bestellung vier neuer Partner:innen setzen wir ein klares Zeichen: Als größte Vergaberechtskanzlei stärken wir unsere Position als Marktführerin im österreichischen Vergaberecht. Durch die Verbreiterung garantieren wir unseren Mandant:innen persönliche Beratung auf höchster Ebene; gleichzeitig können wir Spezialisierungen in gewissen Sektoren und Fachgebieten des Vergaberechts anbieten.

Foto: beigestellt

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