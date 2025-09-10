Schramm Öhler vergrößert ihr Team mit Mag. Maria Haydin

Die auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Schramm Öhler vergrößert mit Mag. Maria Haydin ihr Team aus den eigenen Reihen.

Mag. Maria Haydin (30) wurde im Juni 2025 als Rechtsanwältin eingetragen und verstärkt als Rechtsanwältin das Team um Mag. Hannes Pesendorfer. Sie betreut öffentliche Auftraggeber:innen bei der Durchführung von komplexen Vergabeverfahren,

insbesondere im IT- und Infrastruktur-Bereich, und in Vergabekontrollverfahren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und war seit Jänner 2023 bei

Schramm Öhler als Rechtsanwaltsanwärterin tätig.

SÖR-Partner Hannes Pesendorfer: „Wir freuen uns sehr, mit Maria Haydin das Team der Rechtsanwält:innen bei Schramm Öhler aus den eigenen Reihen zu stärken.“

