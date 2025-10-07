Der Österreichische Juristenverband organisierte am 25.09.2025 „Sprung ins Kalte Wasser“, die größte Messe für Konzipienten und solche fertigen Rechtsanwälte, die derzeit noch unselbständig tätig sind.

Der Gastgeber Alexander T. SCHEUWIMMER zeigte sich erfreut: „Der große Anklang, den diese Veranstaltung Jahr für Jahr findet, ist ein deutlicher Zeichen für die Popularität der freien Berufe im Allgemeinen und des Berufs des Rechtsanwalts im Besonderen.“

Unter den rund 200 Gästen waren auch heuer wieder zahlreiche prominente Juristen, unter anderem Vertreter der RAK Wien, der Präsident der Strafverteidigervereinigung und der Präsident des Juristenverbandes. Mehr als ein Dutzend Aussteller waren diesmal vertreten – darunter erstmals zahlreiche Anbieter von KI – Applikationen. Der Schwerpunkt dieses Branchenevents lag heuer auf dem Thema „Spezialisierung für Rechtsanwälte“.

Foto: beigestellt