Vortragsreihe: Immobilien und Bauträgerprojekte in der Insolvenz

Vor dem aktuellen Hintergrund der Krise in der Immobilienbranche startete im März 2024 die diesjährige Vortragsreihe der Plattform für Wirtschafts-, Insolvenz- und Sanierungsrecht unter dem Generalthema „Unternehmenssanierung und Immobilien“.

Im Zuge des zweiten Vortragsnachmittags am 16. Mai 2024 wurde über „Immobilien- und Bauträgerprojekte in einem Insolvenzverfahren“ referiert und intensiv diskutiert.

Insolvenzrechtsanwalt und Mitveranstalter Dr. Clemens Jaufer berichtet aus seiner langjährigen Erfahrung: „Halbfertige Immobilienprojekte in einem Insolvenzverfahren führen meist zu einem massiven Wertverlust. Neben komplexen Rechtsfragen machen oft faktische Gegebenheiten eine Fertigstellung des Projektes nach dem ursprünglichen Plan im Rahmen des Insolvenzverfahrens nicht mehr möglich. Für Gläubiger, wie die Käufer einzelner Wohneinheiten, für die bisherigen Gewerke und die Finanziers ergeben sich bei derartigen Insolvenzen massive Verluste. Auf den ersten Blick unlösbar scheinende Herausforderungen brauchen eine profunde anwaltliche Begleitung“.

Beim Vortrag am 16. Mai haben Insolvenzverwalterin RA Mag. Laura Wuntschek-Hörtler und Immobiliensachverständiger Mag. Georg Hillinger die spezifischen rechtlichen Aspekte sowie Fragen bzw. Einflussfaktoren der Bewertung von Immobilien im Rahmen von Insolvenzverfahren beleuchtet. Im Anschluss hat Frau Mag. Kathrin Poltsch, Insolvenzrichterin am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, die über 100 interessierten Teilnehmer*innen durch eine spannende Diskussion moderiert.

Die nächste Veranstaltung der Vortragsreihe der Plattform für Wirtschafts-, Insolvenz- und Sanierungsrecht findet am 26.09.2024 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz zum Thema „Rechtsfragen der Verwertung von Immobilien in der Insolvenz“ statt.

Foto: beigestellt