Starlinger Mayer verstärkt sich mit Christina Hummer und Laurenz Götzinger

Starlinger Mayer tritt künftig unter der Marke Forvis Mazars Legal in Austria auf und erweitert das Team durch die Verstärkung von Dr. Christina Hummer im Bereich Kartellrecht sowie Mag. Laurenz Götzinger im Energierecht.

Die Kanzlei bleibt rechtlich aber weiterhin eine eigenständige Rechtsanwaltsgesellschaft mit aktuell knapp 20 Juristinnen und Juristen. Die Einbindung in das internationale Forvis Mazars-Netzwerk umfasst über 40.000 Fachleute in mehr als 100 Ländern, davon über 800 Anwältinnen und Anwälte weltweit.

Dr. Christina Hummer hat sich im März dem Wiener Team angeschlossen und wird das Geschäft in Brüssel betreuen. Sie bringt umfassende Erfahrung in grenzüberschreitenden Kartellverfahren sowie im Bereich kartellrechtlicher Compliance mit.

Mag. Laurenz Götzinger wurde kürzlich als Rechtsanwalt angelobt und ist weiterhin Teil des Energierechtsteams.

„Die Integration der Expertise von Starlinger Mayer Rechtsanwält:innen in unser Beratungsangebot ist für uns die konsequente Weiterentwicklung unseres Leistungsangebots“, so Peter Wundsam, Managing Partner bei Forvis Mazars in Austria. „Unsere Klient:innen stehen zunehmend vor interdisziplinären Herausforderungen. Mit der neuen Legal Service Line können wir rechtliche Fragestellungen noch enger mit steuerlichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Aspekten verknüpfen und so einen echten Mehrwert schaffen. Für Forvis Mazars ist dies ein wichtiger Schritt, um unsere Position im Markt in Österreich weiter zu stärken.“

Christian Mayer, Partner von SMR und zukünftig Leiter der Legal Service Line bei Forvis Mazars in Austria, betont: „Wir freuen uns, ein Teil von Forvis Mazars zu werden und unseren Klient:innen damit die Expertise von mehr als 40.000 Expert:innen, davon über 800 Anwält:innen, in über 100 Ländern bieten zu können. Gleichzeitig werden wir unsere Stärken, etwa im Kartell- und Wettbewerbsrecht, Energierecht, Gesellschafts- und Bankenrecht, bei Transaktionen und im Liegenschaftsrecht, einbringen und dieses Beratungsangebot bei Forvis Mazars auch auf internationaler Ebene weiterentwickeln.”

Fotos: beigestellt