Taylor Wessing berät WEB Windenergie AG bei Verkauf des Wasserkraftwerks Imst

Taylor Wessing hat das österreichische Energieerzeugungsunternehmen WEB Windenergie AG beim Verkauf des Wasserkraftwerks Imst beraten.

Die Beratung des Verkäufers erfolgte durch ein Team unter der Leitung der Taylor Wessing Wien Partner Peter Solt (Energy/Real Estate) und Claudia Steegmüller (Corporate/M&A). Unterstützt wurden sie von Partner Allan Hahn (Corporate/M&A), Partnerin Sabine Meister (Öffentliches Recht) sowie den Associates der jeweiligen Teams.

„Unsere Position als „go-to“ Experte für vielfältige Themen im Bereich erneuerbare Energien wird mit dieser Transaktion einmal mehr verdeutlicht“, so Peter Solt über das Mandat. Claudia Steegmüller ergänzt: „Die in einem besonders knappen Zeitraum umgesetzte Transaktion unterstreicht unsere Expertise und Effizienz in der Umsetzung komplexer M&A-Deals.“

Die WEB Windenergie AG hatte das Wasserkraftwerk Imst im Jahr 2006 erworben, durchgreifend technisch modernisiert und ökologisch optimiert. Mit dem nun erfolgten Verkauf wird deren klare Ausrichtung auf Wind- und Sonnenstrom einmal mehr verstärkt.

Fosos: beigestellt