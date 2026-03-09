Taylor Wessing berät WEB Windenergie AG bei Verkauf

Taylor Wessing hat das österreichische Energieerzeugungsunternehmen WEB Windenergie AG beim Verkauf des E-Ladestellenanbieters ella an die Wien Energie beraten.

Die Verkaufsvereinbarung wurde am 25.02.2026 unterzeichnet und trat noch am selben Tag in Kraft.

Die Beratung des Verkäufers erfolgte durch ein Team unter der Leitung der Taylor Wessing Wien Partner Peter Solt (Energy/Real Estate) und Claudia Steegmüller (Corporate/M&A). Unterstützt wurden sie von Partnerin Karolin Andréewisch-Wallner (Employment), Partner Andreas Schütz (IT) sowie den Associates der jeweiligen Teams.

Fotos: beigestellt