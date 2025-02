Taylor Wessing ernennt Carmen Redmann-Wippel zur Partnerin

Die als Rechtsanwältin in Österreich sowie Solicitor in England und Wales qualifizierte Carmen Redmann-Wippel (34), die im September 2023 als Counsel und Bankrechtsexpertin zu Taylor Wessing kam, wurde nun zur Partnerin ernannt.

Die Juristin zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Bereich Bank- und Finanzrecht aus. Sie unterstützt auf Unternehmens- wie auch auf Bankenseite und ist vor allem auf die Beratung in Finanzierungstransaktionen sowie aufsichtsrechtlichen Thematiken spezialisiert. Darüber hinaus verfügt Redmann-Wippel über Know-how im Bereich „Sustainable Finance“ und berät regelmäßig zu Projektfinanzierungen und Green Loans.

„Während ihrer Zeit bei Taylor Wessing hat Carmen Redmann-Wippel zum Wachstum unserer Banking & Finance Praxis in Bezug auf Mandant:innen und Beratungsportfolio einen wesentlichen Beitrag geleistet“, so Claudia Steegmüller, CEE Head of Banking & Finance bei Taylor Wessing.

CEE Managing Partner Raimund Cancola ergänzt: „Carmen Redmann-Wippel hat nicht nur enge Verbindungen innerhalb des internationalen Taylor Wessing Netzwerks geknüpft, sondern sich auch als unsere Expertin für nachhaltige Finanzierungen etabliert – ein Bereich, der am Markt zunehmend an Bedeutung gewinnt.“

Foto: beigestellt