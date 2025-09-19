Taylor Wessing: Rückkehr von David Konrath als Partner in Wien

Nach seiner Tätigkeit als Leiter des Bereichs Competition bei EY Law verstärkt David Konrath, 38, wieder das Competition & Compliance-Team bei Taylor Wessing – diesmal in der Rolle als Partner.

David Konrath: „Für mich ist die Rückkehr zu Taylor Wessing ein besonderer Schritt, der sich wie ein berufliches Nachhausekommen anfühlt. Es ist spannend, an bewährte Zusammenarbeit anzuknüpfen und meine Expertise und Erfahrungen zum Vorteil unserer Mandant:innen einzubringen. Ich freue mich darauf, die Praxisgruppe gemeinsam mit meinem Team weiter zu stärken.“

Von 2013 bis 2021 war Konrath bereits Teil des Wiener Teams, zunächst als Associate, später als Senior Associate. Sein Beratungsschwerpunkt liegt im Kartell- und Wettbewerbsrecht: von der Vertretung in Kartellverfahren – etwa bei Hausdurchsuchungen, Kronzeugenanträgen, Geldbußenverfahren oder der Geltendmachung kartellrechtlichen Schadenersatzes – über die Fusionskontrolle bis hin zum Beihilferecht und der Foreign Subsidies Regulation. Darüber hinaus berät er Unternehmen bei der Ausgestaltung von Kooperationen und Vertriebssystemen, bei Fragen des Marktbeherrschungsmissbrauchs sowie zur kartellrechtlichen Compliance. Außerdem unterstützt er Unternehmen im Bereich der Investitionskontrolle.

Martin Eckel, CEE Head of Competition & Compliance bei Taylor Wessing: „Für uns ist es eine große Freude, David Konrath wieder im Team zu haben. Er vereint tiefes Know-how im Wettbewerbsrecht mit wertvoller internationaler Erfahrung – von beidem werden unsere Mandant:innen profitieren können.“

Foto: beigestellt