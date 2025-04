Top-Platzierung beim CEE Legal Matters Deal of the Year Award 2024 für DLA Piper

DLA Piper erzielte eine Spitzenplatzierung unter den Top 3 beim renommierten CEE Legal Matters Deal of the Year Award 2024, einer Auszeichnung für herausragende Transaktionen in Zentral- und Osteuropa.

Dr. Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper Österreich, betont: „Diese Top-Platzierung ist eine großartige Anerkennung für unser Team und unterstreicht unser exzellentes Know-how in der Begleitung komplexer Kapitalmarkttransaktionen. Die Green Bond Emission der voestalpine AG zeigt eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit und Finanzmärkte erfolgreich miteinander verknüpft werden können.“

DLA Piper wurde für ihre rechtliche Beratung des Sole Arrangers beim EUR 1 Milliarde Emissionsprogramm der voestalpine AG und des darunter emittierten Green Bonds im Volumen von EUR 500 Millionen – der ersten grünen Unternehmensanleihe eines europäischen Stahlunternehmens – in die engere Auswahl aufgenommen. Diese Transaktion, die zum Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beiträgt, wurde auf Bankenseite rechtlich von Corporate Partner Dr. Christian Temmel, MBA und Counsel Dr. Christian Knauder-Sima geleitet.

DLA Piper unterstützte dabei die Crédit Agricole Corporate und Investment Bank als Sole Arranger sowie die im Rahmen der Emission agierenden Banco Santander S.A., Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank GmbH als Dealer und Lead Manager.

Die CEE Deals of the Year Awards werden seit 2017 von CEE Legal Matters – der führenden Informationsquelle für Neuigkeiten und Entwicklungen in der Anwalts- und Rechtsbranche in Zentral- und Osteuropa – verliehen. Die Auszeichnung anerkennt bemerkenswerte Transaktionen, Finanzierungen, Börsengänge und andere Deals, die das Wachstum in der Region fördern, sowie die Anwältinnen und Anwälte und Kanzleien, die sie ermöglichen.

CEE Legal Matters erhielt 325 Einreichungen für die 22 Deals of the Year Awards 2024. Auf Basis dieser Einreichungen wurden insgesamt 217 Deals für eine oder in einigen Fällen mehrere Auszeichnungen berücksichtigt. Die Gewinner wurden im Rahmen des CEELM Deal of the Year Awards Banquet am 1. April 2025 in Prag bekannt gegeben.

Fotos: beigestellt