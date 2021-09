Ulrich Edelmann ist neuer Partner bei DSC Doralt Seist Csoklich

Ulrich Edelmann (34) wurde im Sommer 2021 in den Partnerkreis bei DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte aufgenommen.

Ulrich Edelmannn ist auf die Beratung von Banken und Unternehmen im Rahmen von Kreditvergaben (Großkredite / LMA Standard), ebenso wie auf Gesellschaftsrecht auf Transaktionsebene und in streitigen Verfahren spezialisiert. Er ist seit 2016 bei DSC tätig und verfügt über umfangreiches Know-How in der Beratung nationaler und internationaler Mandaten. Davor war er als Leiter der Geschäftsstelle der Österreichischen Übernahmekommission tätig.

„Wir freuen uns, mit Ulrich Edelmann einen weiteren Spitzenjuristen in unseren Partnerkreis aufzunehmen und unseren Wachstumskurs fortzusetzen. Ulrich ist nicht nur ein exzellenter Wirtschaftsanwalt, er überzeugt vor allem durch seine fachliche Kompetenz im Finanzbereich und seine internationale wirtschaftliche Ausrichtung.“ sagt Peter Csoklich, Gründungspartner bei DSC.

Neben seinem Jus-Studium absolvierte Edelmann das Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Schwerpunkt auf Unternehmensrechnung und Revision sowie International Finance und fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation. Zusätzlich erwarb er den CEMS-Master in International Management. Im Rahmen seiner Studien verbrachte er jeweils ein Semester an der McGill University in Montréal (Kanada) und an der Université Catholique de Louvain (Belgien). Seine Dissertation zum Thema Informationsaustausch im Kartellrecht erschien 2015 im Linde Verlag.

Foto: beigestellt