Umweltrechtlerin Tatjana Katalan und ihr Team verstärken DORDA

Mit einem lateral hiring eines gesamten Teams baut DORDA einen weiteren Rechtsbereich auf. Mit der Umweltrechtlerin Tatjana Katalan und ihrem Team gewinnt die Kanzlei eine weitere Expertin.

„Wir freuen uns sehr, Tatjana Katalan und ihr Team bei DORDA begrüßen zu dürfen und damit unser Angebot noch zu erweitern.“, betont Martin Brodey, Managing Partner. „Ihre Expertise ergänzt unser Angebot ideal und ermöglicht es uns, unsere Mandanten noch umfassender bei der Gestaltung der Energiewende, im Zusammenhang mit Infrastruktur- sowie anderen wichtigen Zukunftsprojekten zu unterstützen.“ “Im Lichte unseres Wachstumskurses sind wir neben unserem starken inneren Wachstum gleichermaßen für lateral hirings offen. Wir freuen uns, durch Zugänge von außen auch neue Perspektiven zu gewinnen.“, ergänzt Axel Anderl, Managing Partner.

Francine Brogyányi, Managing Partnerin, hebt hervor: “Tatjana Katalan hat uns mit ihrem unternehmerischen Ansatz sowie der Freude, etwas aufzubauen, beeindruckt. Ihr Karriereweg ist eine Inspiration für junge Juristinnen. Wir sind stolz, sie in unserem Team zu haben.“

Katalan bringt umfassende Erfahrung im öffentlichen Wirtschaftsrecht, insbesondere bei der Begleitung von Großprojekten und in UVP-Verfahren, bei erneuerbaren Energien und Infrastrukturprojekten sowie im Bereich Public and Green Compliance mit. Damit ergeben sich Synergien mit den bestehenden Sustainability sowie Construction and Infrastructure Gruppen der Kanzlei. Im Zuge dessen eröffnet DORDA auch zwei Büros in Graz und Klagenfurt, um ihre Mandanten in der südlichen Region Österreichs noch besser servicieren zu können.

“Nach dem sehr professionellen und transparenten Prozess freue ich mich auf die neue Herausforderung bei DORDA“, so Katalan. “Die Kanzlei bietet mit den bestehenden Industriegruppen im Bereich Nachhaltigkeit und Construction und Infrastructure ein hervorragendes Umfeld, um meine Expertise einzubringen und gemeinsam mit einem starken Team weiter zu wachsen und spannende Projekte umzusetzen.“

Foto: beigestellt