„Digitalisierung muss Mädchen und Frauen empowern“ – UNICEF Österreich Round-Table bei DLA Piper

Welche Auswirkungen haben rasante technologische Fortschritte in den Bereichen Digitalisierung und KI auf junge Mädchen und Frauen? Was können Unternehmen aktiv dazu beitragen, um Mitarbeiter:innen die Angst vor drohendem Jobverlust zu nehmen?
Was ist die Oky App und warum ist sie so wichtig für Mädchen und das Kinderrecht auf Vielfalt? All diese Fragen und noch viele weitere wurden am 3. Juni im Rahmen eines Round Tables zum Thema „Mädchen- und Frauenrechte im Zeitalter von KI und Digitalisierung“ im Oktagon bei DLA Piper in Wien diskutiert.
Am Podium diskutierten Elisabeth Dal Bianco (IKEA Austria), Nicole Daniel (DLA Piper), Candy Licious (Dragqueen Artist), Ali Mahlodji (Business Humanist & Leadership Mentor), Martina Romero (Sozialwissenschafterin) und Carina Zehetmaier (Women in AI). Für die Moderation und das Storytelling zeichnete sich Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100, verantwortlich.
Alle Diskutant:innen waren sich einig: KI-Systeme sind nicht neutral, sondern spiegeln gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Vorurteile, die wir in die digitale Welt hineinprogrammieren, beeinflussen Mädchen und Frauen langfristiger als wir glauben. Gleichzeitig eröffnen sich durch Digitalisierung und KI neue Berufsfelder und Anwendungen wie die Oky App von UNICEF können einen wesentlichen Teil dazu beitragen, die Rechte junger Frauen auf ihrem Entwicklungsweg zu unterstützen.
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