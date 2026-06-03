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„Digitalisierung muss Mädchen und Frauen empowern“ – UNICEF Österreich Round-Table bei DLA Piper

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Future Female. Future Digital. Frauen- und Mädchenrechte im Zeitalter von KI und Digitalisierung. Round Table
Future Female. Future Digital. Frauen- und Mädchenrechte im Zeitalter von KI und Digitalisierung. Round Table

Welche Auswirkungen haben rasante technologische Fortschritte in den Bereichen Digitalisierung und KI auf junge Mädchen und Frauen? Was können Unternehmen aktiv dazu beitragen, um Mitarbeiter:innen die Angst vor drohendem Jobverlust zu nehmen?

Was ist die Oky App und warum ist sie so wichtig für Mädchen und das Kinderrecht auf Vielfalt? All diese Fragen und noch viele weitere wurden am 3. Juni im Rahmen eines Round Tables zum Thema „Mädchen- und Frauenrechte im Zeitalter von KI und Digitalisierung“ im Oktagon bei DLA Piper in Wien diskutiert.

Doris Schmidauer, First Volunteer: „Ich bin der Überzeugung, dass wir Künstliche Intelligenz vor allem als Chance und Möglichkeit begreifen sollten – vielleicht sogar als eine Art neues Recht auf Zugang zu Wissen, Unterstützung und Teilhabe. Sie sollte nicht als Pflicht oder Zwang wahrgenommen werden, sondern als Werkzeug, das Menschen freiwillig nutzen können, um ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Bildung zu bereichern.Meine Vision ist eine Gesellschaft, in der KI dazu beiträgt, bestehende Ungleichheiten zu verringern, anstatt sie zu verstärken. Richtig eingesetzt kann sie Menschen unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Bildungsweg neue Möglichkeiten eröffnen. Sie kann Wissen leichter zugänglich machen, individuelle Unterstützung bieten und dabei helfen, Barrieren abzubauen, die bisher viele Menschen von Chancen und Teilhabe ausgeschlossen haben.“
Doris Schmidauer, First Lady und First Volunteer: „Ich bin der Überzeugung, dass wir Künstliche Intelligenz vor allem als Chance und Möglichkeit begreifen sollten – vielleicht sogar als eine Art neues Recht auf Zugang zu Wissen, Unterstützung und Teilhabe. Sie sollte nicht als Pflicht oder Zwang wahrgenommen werden, sondern als Werkzeug, das Menschen freiwillig nutzen können, um ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Bildung zu bereichern.
Meine Vision ist eine Gesellschaft, in der KI dazu beiträgt, bestehende Ungleichheiten zu verringern, anstatt sie zu verstärken. Richtig eingesetzt kann sie Menschen unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Bildungsweg neue Möglichkeiten eröffnen. Sie kann Wissen leichter zugänglich machen, individuelle Unterstützung bieten und dabei helfen, Barrieren abzubauen, die bisher viele Menschen von Chancen und Teilhabe ausgeschlossen haben.“

Am Podium diskutierten Elisabeth Dal Bianco (IKEA Austria), Nicole Daniel (DLA Piper), Candy Licious (Dragqueen Artist), Ali Mahlodji (Business Humanist & Leadership Mentor), Martina Romero (Sozialwissenschafterin) und Carina Zehetmaier (Women in AI). Für die Moderation und das Storytelling zeichnete sich Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100, verantwortlich.


Nicole Daniel, Partnerin bei DLA Piper: „Es sind tiefergehende Normen gefordert, um der Prohibition der KI-Diskriminierung zu entsprechen. Bestehende Gesetze gegen Diskriminierung gelten zwar grundsätzlich auch für KI-Systeme, aber sie wurden nicht für algorithmische Systeme entwickelt.
Der EU AI Act schafft einen wichtigen regulatorischen Rahmen, um Diskriminierungen — auch geschlechtsbezogene Benachteiligungen — frühzeitiger zu erkennen und zu begrenzen. Entscheidend wird jedoch sein, wie wirksam diese Vorgaben in der Praxis umgesetzt und kontrolliert werden.“

Alle Diskutant:innen waren sich einig: KI-Systeme sind nicht neutral, sondern spiegeln gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Vorurteile, die wir in die digitale Welt hineinprogrammieren, beeinflussen Mädchen und Frauen langfristiger als wir glauben. Gleichzeitig eröffnen sich durch Digitalisierung und KI neue Berufsfelder und Anwendungen wie die Oky App von UNICEF können einen wesentlichen Teil dazu beitragen, die Rechte junger Frauen auf ihrem Entwicklungsweg zu unterstützen.

Fotos. beigestellt

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