Die Vortragsreihe der Plattform für Wirtschafts-, Insolvenz- und Sanierungsrecht steht im Jahr 2025 unter dem Generalthema „Unternehmenssanierung: Strategien und Hindernisse“.

Im Zuge des zweiten Vortragsnachmittags am 22. Mai 2025 wurde über „Rolle der ÖGK bei außergerichtlichen und gerichtlichen Sanierungen“ referiert und intensiv diskutiert.

Insolvenzrechtsanwalt und Co-Vortragender Dr. Mario Leistentritt (Partner der Jaufer Rechtsanwälte GmbH) dazu: „Die ÖGK spielt bei faktisch jeder außergerichtlichen, wie gerichtlichen Sanierung eine Rolle als Gläubigerin. Gleichzeitig hebt sie sich aufgrund ihrer Struktur und der rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegt, von anderen Gläubigern ab. Umso wichtiger ist es zu verstehen, welche Möglichkeiten die ÖGK hat, eine Unternehmenssanierung zu unterstützen und wo ihre Grenzen liegen.“

Beim Vortrag am 22. Mai skizzierte Dr. Mario Leistentritt, an welchen Punkten einer Sanierung die ÖGK als Gläubigerin in Erscheinung tritt und welche Besonderheiten im Vergleich zu anderen Gläubigern bestehen. Mag. Stefan Preitler von der Österreichischen Gesundheitskasse gewährte sodann spannende und informative Einblicke in die rechtlichen Rahmenbedingungen, internen Abläufe und Entscheidungsparameter der ÖGK. Im Anschluss moderierte Frau Mag. Ulrike Russ, Insolvenzrichterin am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, die über 100 interessierten Teilnehmer*innen durch eine spannende und vielschichtige Diskussion.

Die nächste Veranstaltung der Vortragsreihe der Plattform für Wirtschafts-, Insolvenz- und Sanierungsrecht findet am 11.09.2025 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz zum Thema „Öffentliches und privates Interesse bei Sanierungen“ statt.

Als Vortragende werden Dr. Wolfgang Peschorn (Präsident der Finanzprokuratur) und Dr. Clemens Jaufer (Partner der Jaufer Rechtsanwälte GmbH) den Nachmittag gestalten.

Über die Plattform für Wirtschafts-, Insolvenz- und Sanierungsrecht (WIS)

Die Initiative dazu geht von RA Dr. Clemens Jaufer und Frau Univ.-Prof. Bettina Nunner-Krautgasser sowie Herrn ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Schummer mit dem Ziel aus, Fragestellungen im Zusammenhang mit Insolvenz und Sanierung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis unter Berücksichtigung interdisziplinärer Ansätze im Rahmen von jährlichen Tagungsreihen zu diskutieren und in einer eigenen Schriftenreihe zu veröffentlichen.

Foto: beigestellt, Uni Graz