Verstärkung bei Starlinger Mayer Rechtsanwält:innen

Mit November 2025 schließt sich Mag. Stefan Korab dem Starlinger Mayer Rechtsanwält:innen GmbH (sms.law) Team als Contract Partner an und bringt umfassende Erfahrung in Corporate/M&A, Vertrags- und Vertriebsrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie Datenschutz mit.

Managing Partner Christian Mayer und Stefan Korab kennen einander seit ihrer gemeinsamen Zeit in einer renommierten Wiener Wirtschaftskanzlei Mitte der 2000er Jahre. Zuletzt war Stefan Korab mehrere Jahre in Kooperation mit Mag. Stefan Benesch, LL.M. tätig.

„Die Zusammenarbeit mit Stefan hat meine Konzipientenzeit fachlich und menschlich maßgeblich geprägt. Wir sind beide ein wenig älter geworden, aber immer noch genauso motiviert wie damals. Ich bin stolz, Stefan von unserem Team überzeugt zu haben, und sicher, dass unsere Mandant:innen seine Kompetenz und seinen Einsatz schätzen werden.“ so Christian Mayer.

Weiters steigt Sarah Lurf, LL.M. zur Contract Partnerin bei sms.law auf und übernimmt nun offiziell die Leitung des Arbeitsrechtsbereichs als Head of Employment Law. Sie ist bereits seit vielen Jahren Teil des Teams von sms.law, absolvierte ihre Ausbildung in der Kanzlei und kehrte 2024 nach einem kurzen Ausflug in andere Wiener Arbeitsrechtskanzleien wieder zurück.

Das neu formierte Employment-Team setzt auf Female Power: Gemeinsam mit Dr. Julia Andras, Head of Dispute Resolution & Litigation, die über 20 Jahre Erfahrung im Arbeitsrecht mitbringt, wird Sarah Lurf den Bereich künftig verstärkt öffentlich positionieren und weiter ausbauen.

Fotos: beigestellt