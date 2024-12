Vinzenz Waldhof steigt bei KWR zum Partner auf

Dr. Vinzenz Waldhof (33) ist zum Partner bei KWR im Bereich Construction & Real Estate ernannt worden.

„Es ist mir eine große Freude, dass ich die Zukunft von KWR nun auch auf Partnerebene mitgestalten kann. Meinen Mandanten werde ich gemeinsam mit meinem Team weiterhin mit der persönlichen Beratung und Vertretung ihrer Interessen auf höchstem Niveau zur Verfügung stehen.“ sagt Vinzenz Waldhof.

Er ist bereits seit 2016 bei KWR im Team von Georg Karasek, Clemens Berlakovits und Jan Philipp Schifko tätig. Vinzenz Waldhof ist insbesondere auf Bau- und Immobilienwirtschaftsrecht spezialisiert. Zu seinen Schwerpunkten zählen die projektbegleitende Beratung, die Abwicklung von Immobilientransaktionen, die Vertragsgestaltung und Führung von Gerichtsprozessen. Zur Kernberatungstätigkeit von Vinzenz Waldhof gehört ebenfalls die Beratung im Bereich der Nachfolgeplanung und Vermögensnachfolge. Zu seinen Mandanten zählen ausführende Unternehmen, Konsulenten, private wie institutionelle Bauherrn und Family Offices.

„Ich freue mich persönlich sehr, dass Vinzenz Waldhof zum Partner bei KWR aufgestiegen ist. Sein Werdegang zeigt, welchen Karriereweg engagierte Juristen bei uns nehmen können. Es gehört zur erfolgreichen Strategie von KWR, dass wir unseren Talenten die realistische Möglichkeit bieten, in den Kreis der Partnerschaft aufzusteigen. Bei KWR werden noch Partner gemacht. Unsere oberste Priorität ist es, unsere hohe Beratungsqualität tagtäglich unter Beweis zu stellen und mit neuen Partnern unsere Praxisfelder weiterzuentwickeln und zu stärken, um so den Erfolgsweg von KWR weiter fortzuschreiben“ so KWR-Partner Mag. Clemens Berlakovits.

Foto: beigestellt © Georg Wilke