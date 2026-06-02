Vivien Lux ist neue Rechtsanwältin im Real Estate Team von Dorda

Vivien Lux, Teil des DORDA Real Estate- und Baurechtsteam, wurde im April als Rechtsanwältin eingetragen. Sie ist seit über acht Jahren Teil der Kanzlei und hat ihre juristische Laufbahn bei DORDA aufgebaut.
„Mit Vivien Lux gewinnt DORDA eine engagierte und kompetente Rechtsanwältin, die insbesondere im Immobilien- und Baurecht über fundierte Expertise verfügt. Sie überzeugt durch ihren strukturierten, lösungsorientierten Zugang und, nachdem sie schon als Studentin bei DORDA tätig war, steht ihre Karriere exemplarisch für die attraktiven Möglichkeiten, die DORDA ambitionierten Juristinnen und Juristen bietet“ so Partner Stefan Artner.
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