Völkl Rechtsanwälte verstärkt Team mit Sixtus-Ferdinand Kraus

Völkl Rechtsanwälte erweitert ihre Sozietät: Mit Priv.-Doz. Dr. Sixtus-Ferdinand Kraus (42) stößt ein ausgewiesener Experte für Gesellschafts- und Wirtschaftsprivatrecht zum Team.

Sixtus-Ferdinand Kraus: „Völkl Rechtsanwälte ist eine der führenden Kanzleien in meinen Kernbereichen mit großartigen Mandanten – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau dieser Beratungsschwerpunkte.“

„Wir gewinnen einen Juristen, der wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Sachverstand verbindet„, betont Dr. Clemens Völkl, Namenspartner der Kanzlei. „Sixtus-Ferdinand Kraus kennt nicht nur die Komplexität des Gesellschaftsrechts, sondern versteht auch die wirtschaftlichen Realitäten hinter schwierigen Haftungsfällen. Diese Kombination ist gerade in Zeiten wirtschaftlicher Verwerfungen entscheidend für unsere Mandanten.“

„Der Markt für Haftungsberatung ist seit Jahrzehnten eines unserer zentralen Beratungsfelder – und eines, in dem wir uns als einer der Marktführer etabliert haben“, ergänzt Philipp Frenzl, Partner. „Mit Sixtus-Ferdinand Kraus stärken wir diesen Kernbereich gezielt und bauen das Angebot für unsere Mandanten weiter aus.“

Hintergrund ist die stark gestiegene Nachfrage im Bereich Organ- und Beraterhaftung infolge zahlreicher Unternehmensinsolvenzen der letzten Jahre.

Kraus habilitierte sich im Gesellschafts- und Zivilrecht an der Universität Wien und ist seit 2019 als Rechtsanwalt zugelassen. Zuletzt beriet er mehrere Jahre in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Unternehmensrecht und Corporate Litigation. Parallel dazu leitete er vier Jahre einen Lehrstuhl für Zivilrecht an der Johannes-Kepler-Universität Linz – eine seltene Verbindung von akademischer Forschung und mandatsintensiver Praxis.

Foto: beigestellt