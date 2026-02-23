Wachstum bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte in Wien: Klara Fuchs

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte verstärkt den Wiener Standort mit Klara Fuchs (38). Fuchs verfügt über vielfältige Erfahrung im Bereich Compliance, um Unternehmen verstärkt bei der Implementierung und Weiterentwicklung von Compliance-Maßnahmen als auch bei der gerichtsfesten Aufarbeitung von Compliance-Verstößen zu unterstützen.

„Ich freue mich sehr, meine Erfahrung im Compliance-Bereich künftig bei Haslinger / Nagele einbringen zu können und Mandant:innen bei der Bewältigung zunehmend komplexer regulatorischer Anforderungen praxisnah zu unterstützen„, betont Klara Fuchs.

Die ursprünglich aus Linz stammende Klara Fuchs begann 2012 ihre Karriere bei einer Wiener Kanzlei mit dem Schwerpunkt Zivilrecht, insbesondere Bank- und Kapitalmarktrecht. Sehr bald entdeckte sie jedoch die Faszination für die Bereiche Vergaberecht und Compliance und wechselte zu einer bedeutenden Wiener Großkanzlei, wo ihr Schwerpunkt zuletzt insbesondere auf internen Untersuchungen an der Schnittstelle von Vergabe-, Wirtschaftsstraf- und Kartellrecht lag. Bevor Fuchs zu Haslinger / Nagele wechselte, war sie als Managerin bei einem der „Big Four“ -Unternehmen im Bereich AML, CFT & Sanktionen Compliance tätig.

„“Für eine Wirtschaftskanzlei wie Haslinger / Nagele ist Compliance als „Querschnittsmaterie“, die Rechtsfragen verschiedener Spezialdisziplinen verbindet, ein wichtiges Beratungsfeld. Dies umso mehr, da gerade die Rechtsgrundlagen für Compliance einem raschen Wandel unterliegen. So wurde etwa durch die neue EU-AML-Verordnung der Rechtsrahmen für Geldwäscheprävention nachgeschärft. Es freut uns daher besonders, mit Klara Fuchs eine Expertin gewonnen zu haben, die im Bereich Compliance-Beratung bereits über zehn Jahre Berufserfahrung hat und hier insbesondere auf die Beratung im Zusammenhang Anti-Money-Laundering spezialisiert ist““, betont Martin Stempkowski, Partner bei Haslinger / Nagele.

