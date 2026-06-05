Wolf Theiss berät bei der Emission von Fixed Rate Green Senior Preferred Notes

Wolf Theiss hat DekaBank Deutsche Girozentrale, Erste Group Bank AG, Jyske Bank A/S und Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – als Joint Lead Manager bei der Emission von „EUR 250.000.000 Fixed Rate Green Senior Preferred Notes due 3 June 2031“ rechtlich beraten.

Das Wolf Theiss Team, das die Joint Lead Manager beriet, wurde von Partner Claus Schneider und Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder (beide Capital Markets) geleitet. Zu steuerrechtlichen Aspekten beriet Partner Eva Stadler, unterstützt von Senior Associate Alexander Quendler (beide Tax).

Die BKS Bank AG hat eine Emission nicht-nachrangiger bevorrechtigter grüner Schuldverschreibungen im Umfang von EUR 250 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und wurden mit einem fixen Kupon von 4,000% per annum bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Das Closing erfolgte am 3. Juni 2026.

Die BKS Bank AG wurde von Schönherr Rechtsanwälte beraten.

Foto: beigestellt, Wolf Theiss / W. Amri.

Anmerkung der Redaktion für die Leser:

„Fixed Rate Green Senior Preferred Notes sind festverzinsliche, vorrangige Bankanleihen, deren Emissionserlöse zur Finanzierung ökologisch nachhaltiger Projekte verwendet werden und die im Insolvenzfall gegenüber nachrangigen Gläubigern bevorzugt bedient werden.“