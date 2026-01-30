Wolf Theiss berät Hueck Folien bei der Akquisition von WaveFront Technology

Wolf Theiss hat Hueck Folien Gesellschaft m.b.H. im Zusammenhang mit der Übernahme von WaveFront Technology LLC beraten, einem US-amerikanischen Spezialisten für nano- und mikrostrukturierte optische Merkmale.

Die Akquisition stärkt die technologische Unabhängigkeit von Hueck Folien und trägt wesentlich zur weiteren strategischen Positionierung im globalen Sicherheitsmarkt bei.

Das Wolf‑Theiss‑Team wurde von Partner Zeno Grabmayr (Banking & Finance, Corporate) geleitet und von Associate Nikolaus Wollner (Corporate/M&A), Partner Bryan Jardine (Regulatory), Partner Stefan Wartinger, Associate Sophie Weber (beide Competition), Associate Felix Wejrowsky (Corporate/M&A) und Oliver Kraus (Banking & Finance) unterstützt.

Hueck Folien ist ein weltweit tätiger Spezialist für visuell anspruchsvolle und funktionale Oberflächen- und Folienbeschichtungen in den Bereichen Security, Labeling und Design mit Hauptsitz in Baumgartenberg, Österreich. Das Unternehmen liefert hochwertige Folien mit komplexen Sicherheitsmerkmalen für Banknoten und verschiedene Sicherheitsdokumente. Mit der Übernahme von WaveFront Technology erweitert Hueck Folien seine technologischen Kapazitäten an seinen Standorten in Österreich und den USA, um langfristiges Wachstum im globalen Sicherheits- und Banknotenmarkt zu unterstützen.

WaveFront Technology LLC ist ein US‑amerikanischer Anbieter mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung nano‑ und mikrostrukturierter optischer Merkmale für Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Verpackung, Beleuchtung, Luft‑ und Raumfahrt sowie Displaytechnologie. Der Standort in Paramount, Kalifornien wird als

Entwicklungs- und Produktionsstandort in die Hueck‑Folien‑Gruppe integriert.

Foto: beigestellt