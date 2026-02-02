Wolf Theiss berät Kadant Inc. bei der Akquisition von voestalpine BÖHLER Profil

Wolf Theiss hat Kadant Inc. bei der Übernahme von voestalpine BÖHLER Profil GmbH & Co KG, einem österreichischen Hersteller maßgeschneiderter Spezialprofile sowie Industriemesser, rechtlich beraten.

Wolf Theiss beriet in allen österreichischen rechtlichen Aspekten der Transaktion, einschließlich der rechtlichen Due Diligence, der Verhandlung des Aktienkaufvertrags und der Aktionärsvereinbarung, der Prüfung von Gewährleistungen und allen regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit ausländischen Direktinvestitionen und Kartellrecht.

Das multidisziplinäre Wolf Theiss Team stand unter der Leitung von Christian Mikosch (Partner, Corporate/M&A) und umfasste Günter Bauer (Partner, Competition), Raphael Valenta (Counsel, Corporate/M&A), Paulina Pomorski (Counsel, IP & TMT), Magdalena Ziembicka (Counsel, Employment), Elisabeth Poetscher (Senior Associate, Real Estate), Stefanie Orator-Saghy (Senior Associate, Regulatory), Carolina Brunnmayer (Associate), Paul Samonig (Associate, both Corporate/M&A), Vanessa Horaceck (Associate, Competition), Hemma Elsner (Associate, Employment) und Valentin Weinold (Associate, Real Estate).

Die Transaktion wurde am 29.Januar 2025 bekannt gegeben und soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich österreichischer regulatorischer Genehmigungen sowie der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen.

Kadant Inc. ist ein Anbieter von Technologien und technischen Systemen und liefert Lösungen für nachhaltiges Industrieprocessing. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens spielen eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Effizienz, der Optimierung der Energienutzung und der Maximierung der Produktivität in der verarbeitenden Industrie. Kadant hat seinen Sitz in Westford, Massachusetts und beschäftigt weltweit rund 3.900 Mitarbeiter in 22 Ländern.

Voestalpine BÖHLER Profil ist ein Hersteller von Spezialprofilen in unterschiedliche Industriefelder und ist darüber hinaus ein Produzent von Profilen für Industriemesser. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Österreich, beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 einen Umsatz von EUR 51,5 Millionen.

Nach Abschluss der Transaktion wird voestalpine BÖHLER Profil in den Geschäftsbereich Industrial Processing von Kadant integriert und künftig den Namen Kadant Profil GmbH & Co KG tragen.

Foto: beigestellt, Wolf Theiss / W. Amri.