WU Wien und CERHA HEMPEL verliehen „LAWard“

Bereits zum siebzehnten Mal in Folge prämierte die Wirtschaftskanzlei CERHA HEMPEL in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien die besten wissenschaftlichen Arbeiten im Wirtschaftsrecht.

Die feierliche Verleihung des CERHA HEMPEL Best Thesis Award – LAWard 2025 – mit einer Gesamtdotierung von EUR 5.500,- und von der Facultas Verlags- und Buchhandels AG zur Verfügung gestellten Büchergutscheinen fand am Dienstag, den 20. Jänner 2026 in den Räumlichkeiten von CERHA HEMPEL statt.

Als besonderer Gastredner konnte Herr Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, gewonnen werden.

CERHA HEMPEL verfolgt damit das Ziel, die qualitativ hochwertige und praxisbezogene Ausbildung im Bereich Wirtschaftsrecht zu unterstützen und dabei besonders begabte Studierende und Absolvent/-innen zu fördern.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen LAWard wurden durch die Jury unter der Leitung des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Univ.-Prof. Dr. Georg Kodek, LL.M. (Zivil- und Zivilverfahrensrecht/WU Wien) sowie Dr. Clemens Hasenauer, LL.M./MBA (CERHA HEMPEL Managing Partner) gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Erich Vranes, LL.M. (Europarecht und Internationales Recht/WU Wien) und Univ.-Prof. DDr. Peter Lewisch (Rechtsanwalt bei CERHA HEMPEL) ermittelt.

Ausgezeichnet wurden:

Dr. Gernot Ehgartner und Dr. Ulrike Prokes, MSc, MIM (CEMS) in der Kategorie Dissertation, Maximilian Pfeiffenberger, LL.M. in der Kategorie Masterarbeit sowie Florian Leitner LL.B. in der Kategorie Bachelorarbeit.

„Als Jury waren wir dieses Jahr wieder sehr beeindruckt von der thematischen Breite der eingereichten Arbeiten. Auch heuer waren die durchgehend hohe Qualität und die praxisrelevante Bearbeitung der Themen sehr beachtlich. In den vergangenen siebzehn Jahren wurden weit über 500 Arbeiten für den LAWard eingereicht und insgesamt bereits 70 Arbeiten prämiert. Eine Bilanz auf die wir sehr stolz sind.“, so Managing Partner Dr. Clemens Hasenauer, der bei CERHA HEMPEL das Corporate Transactions Department leitet.

Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, sprach in seiner Keynote über die aktuellen geldpolitischen Herausforderungen im Euroraum gefolgt von einer angeregten Podiumsdiskussion mit Dr. Clemens Hasenauer, Univ.-Prof. Dr. Erich Vranes und Univ.-Prof. DDr. Peter Lewisch über brennende europäische und globale wirtschaftliche Fragen. Im Anschluss daran nützten die zahlreich erschienen, hochkarätigen Gäste den Empfang für den fachlichen Austausch und zum Networking.

Foto: beigestellt, Markus Korenjak