Zusammenschluss: Ecker Pindeus Vogl Rechtsanwält:innen

Das oberösterreichische Team von Oberhammer Rechtsanwälte und die Rieder Kanzlei Puttinger Vogl vereinen sich unter Ecker Pindeus Vogl Rechtsanwält:innen.

„Mit Ecker Pindeus Vogl Rechtsanwält:innen schaffen wir eine dynamische Plattform für weiteres Wachstum und für eine Wirtschaftskanzlei, die Spezialisierung, Unternehmertum und Technologie verbindet“, so Fritz Ecker, Partner der neuen

Kanzlei.

Die Kanzlei wird von den fünf Equity Partnern Fritz Ecker, Christian Pindeus, Peter Vogl, Moritz Salzgeber und Susanne Billinger geführt und unterhält neben den Standorten Wels und Ried im Innkreis auch Niederlassungen in Wien und Salzburg. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen und Private Clients in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Transaktionen (M&A, Restrukturierung und Immobilien), Arbeitsrecht, Litigation und Insolvenzrecht.

„Unternehmen erwarten heute Teams, die komplexe Fragestellungen ganzheitlich begleiten. Gerade bei wirtschaftsrechtlichen Transaktionen sind wir hervorragend

aufgestellt – von nationalen und internationalen M&A Projekten bis hin zu komplexen Finanzierungen und insolvenzrechtlichen Fragestellungen. Unsere Mandanten profitieren dabei von langjähriger Transaktionserfahrung, internationaler

Vernetzung und der Mehrsprachigkeit unserer Teams“, so Christian Pindeus, Partner von Ecker Pindeus Vogl Rechtsanwält:innen.

„Uns verbinden gemeinsame Werte und ein gleiches Verständnis von Mandantenbetreuung. Der Zusammenschluss eröffnet uns neue Perspektiven und ermöglicht es, Bewährtes mit neuen Ansätzen zu verbinden, ohne dabei das aus den

Augen zu verlieren, was besonders wichtig ist: Erfahrung, Verlässlichkeit und persönliche Beratung“, ergänzt Peter Vogl, ebenfalls Partner von Ecker Pindeus Vogl Rechtsanwält:innen.

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