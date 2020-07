Zwei neue Partner aus den eigenen Reihen bei Eisenberger & Herzog

Mit der Aufnahme von MMag. Dr. Christopher Engel und Dr. Laurenz Liedermann, M.Jur. (Oxford) in den Partnerkreis von Eisenberger & Herzog (E&H) wird der Wachstumskurs auch 2020 fortgesetzt.

Mit 01.07.2020 wird MMag. Dr. Christopher Engel (39) zum Partner der Praxisgruppen Unternehmensrecht und M&A sowie Immobilienwirtschaftsrecht am Standort Graz ernannt. Seit 2015 ist er selbstständiger Rechtsanwalt und Substitut bei E&H.

Christopher Engel berät Mandanten vor allem bei Unternehmens- und Liegenschaftstransaktionen, Kooperationen sowie im (streitigen) Gesellschaftsrecht. In jüngerer Zeit berät er auch verstärkt im Start-Up-Bereich.

Christopher Engel studierte Rechtswissenschaften an der Universität Graz und Wirtschaftsrecht an der Universität Innsbruck. Vor seiner Tätigkeit für E&H arbeitete Christopher Engel vier Jahre lang am Institut für Zivilrecht der Universität Graz und in seiner Zeit als Rechtsanwaltsanwärter mehrere Jahre im Bereich des Liegenschafts- und Baurechts. Er ist Autor verschiedener Publikationen auf den Gebieten des Zivil- und Unternehmensrechts sowie Lektor an der Fachhochschule der Wirtschaft Campus 02 in Graz.

Ebenfalls mit 01.07.2020 wird Dr. Laurenz Liedermann, M.Jur. (Oxford) (35) zum Partner der Praxisgruppe Bank- und Finanzrecht ernannt. Bereits 2013 stieß er als Rechtsanwaltsanwärter zu E&H, wurde 2017 als Rechtsanwalt eingetragen und ist seither als Substitut für E&H tätig.

Laurenz Liedermann berät Mandanten vor allem bei Akquisitions- und Liegenschaftsfinanzierungen, Lombardkrediten sowie Leasingfinanzierungen. Ein weiterer Fokus seiner Beratungstätigkeit ist die Beratung bei komplexen Restrukturierungen.

Laurenz Liedermann schloss das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien als einer der besten Absolventen seines Jahrgangs ab. Neben dem Studium war er in einer renommierten Wiener Anwaltskanzlei tätig. Im Anschluss an das Diplomstudium promovierte er mit Auszeichnung an der Universität Wien zum Thema „Die Schenkung“. Darüber hinaus absolvierte er ein postgraduales Studium an der Universität Oxford (Merton College) mit den Schwerpunkten Contract, Corporate Finance and Trust. Vor seinem Eintritt bei E&H war er vier Jahre lang als Universitätsassistent am Institut für Zivilrecht der Universität Wien tätig.

„Innerhalb von fünf Monaten haben wir drei RechtsanwältInnen und nun – als Paukenschlag – zwei neue Partner bei uns begrüßt. Alle kommen aus unseren eigenen Reihen, alle zeigen deutlich: bei uns kann man noch Karriere machen! Auch in schwierigeren Zeiten wie diesen, stehen wir zu unserem Team und agieren vorausschauend. Mit Christopher Engel und Laurenz Liedermann ernennen wir zwei starke Anwälte mit exzellentem Know-how zu Partnern – wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Schritt!“ so Dr. Dieter Thalhammer, Partner bei Eisenberger & Herzog.

Fotos: beigestellt