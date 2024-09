CMS berät ecosio GmbH bei Übernahme durch Vertex, Inc.

Ein Team von CMS hat die in Wien ansässige ecosio GmbH, ein Unternehmen im Bereich B2B-Integration, bei der Übernahme durch Vertex, Inc., einem Anbieter von Steuertechnologiesoftware, umfassend rechtlich beraten.

Das interdisziplinäre Team von CMS unter Federführung von Partner Clemens Grossmayer und Rechtsanwalt Christoph Birner (beide Gesellschaftsrecht/M&A) leistete umfangreiche rechtliche Beratung.

„Es freut uns sehr, dass wir ecosio und deren Gesellschafter nach verschiedenen Finanzierungsrunden bei ihrem Exit an einen NASDAQ-gelisteten US-Investor zur Seite stehen und mit unserem eingespielten Team von Expert:innen zu einem erfolgreichen Abschluss beitragen konnten„, so Clemens Grossmayer, Partner bei CMS und Mitglied des Corporate Transactions Teams in Wien.

Die auf elektronischen Datenaustausch (EDI) und elektronische Rechnungsstellung spezialisierte ecosio GmbH bietet intelligente, Cloud-basierte Technologien zur Beschleunigung von B2B-Geschäftsprozessen. Durch die Integration mit den branchenführenden Lösungen von Vertex für indirekte Steuern können Unternehmen Herausforderungen bei der länderübergreifenden Expansion überwinden und die Effizienz ihrer Compliance- und Reporting-Abläufe verbessern.

Die Übernahme manifestiert die gemeinsame Vision der beiden Anbieter einer einheitlichen globalen Plattform zur Automatisierung von Business-Transaktionen sowie für das Reporting-Management über indirekte Steuern und Compliance der elektronischen Rechnungsstellung.

Die Akquisition umfasst eine Vorabzahlung von USD 69 Millionen, sowie einen avisierten Earn-Out in Höhe von USD 76 Millionen und weiteren USD 35 Millionen in Form von Vertex-Aktien, abhängig von der Erreichung bestimmter finanzieller Leistungsziele durch ecosio in den nächsten drei Jahren, vorbehaltlich von Anpassungen der Earn-Out Beträge gemäß den Bestimmungen des Kaufvertrags.

Foto: beigestellt, bearbeitet