DLA Piper berät Vertex bei der Übernahme von ecosio

DLA Piper hat Vertex, Inc., einen globalen Anbieter von Steuertechnologielösungen, bei der Übernahme von ecosio, einem führenden B2B-Integrationsanbieter für elektronischen Datenaustausch und elektronische Rechnungsstellung, umfassend beraten.

„Wir freuen uns, dass wir Vertex dank unserer umfassenden Erfahrung und branchenspezifischen Expertise bei dieser wichtigen Übernahme erfolgreich begleiten konnten. Diese bedeutende Transaktion trägt nicht nur zur Erweiterung des Kundenstamms bei, sondern fördert auch das internationale Wachstum des Unternehmens. Sie ist ein weiterer Beweis für unsere starke M&A-Kompetenz im Technologiesektor“, betont Dr. Maria Doralt, Partner bei DLA Piper Österreich und Leiterin des Wiener Deal Teams.

Mit dieser Akquisition verfolgt Vertex das Ziel, die weltweite Compliance für die elektronische Rechnungsstellung zu beschleunigen und eine einheitliche, skalierbare Plattform zur Automatisierung von Geschäftstransaktionen sowie zur Verwaltung von indirekten Steuern und der Einhaltung von Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung bereitzustellen.

Das grenzüberschreitende Team von DLA Piper Europa und USA wurde von Dr. Maria Doralt (Partner in Wien) und James Fischer (Partner in Short Hills) geleitet. Ebenso federführend beteiligt waren MMag. Sabine Fehringer, Dr. Marc Lager (beide Partner in Wien) sowie Dr. Daniel Schmidt, Roman Abu Salekh (beide Senior Associates in Wien) und Alexis Elder (Associate in Short Hills) sowie zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen.

Mit weltweit über 1.000 Anwältinnen und Anwälten für Corporate / M&A steht DLA Piper ihren Mandantinnen und Mandanten bei der reibungslosen Durchführung komplexer Transaktionen zur Seite und unterstützt sie in allen Phasen ihrer Entwicklung. Gemäß Mergermarket ist DLA Piper seit 14 Jahren in Folge die Nummer eins im weltweiten M&A-Volumen, laut PitchBook die Nummer eins im Bereich VC, PE und M&A in Bezug auf das kombinierte globale Transaktionsvolumen.

