Dr. Natalie Hahn wird Partnerin für Arbeitsrecht bei E+H

E+H verstärkt sich mit der renommierten Arbeitsrechtsexpertin Dr. Natalie Hahn (48), sie wechselt am 1. Oktober 2021 mit ihrem Team in die Arbeitsrechtspraxis von Dr. Jana Eichmeyer, um den Bereich gemeinsam mit den anderen beiden Partnerinnen zur größten Arbeitsrechtspraxis in Österreich auszubauen.

Bereits im Juli 2021 verstärkte E+H das Arbeitsrechtsteam mit der Partnerernennung von Dr. Karolin Andréewitch-Wallner (33). Nun kommt von extern eine ebenso vertraute wie erfahrene Partnerin mit an Bord.

Jana Eichmeyer und Natalie Hahn sind langjährige Weggefährtinnen und haben Arbeitsrecht in der Kanzlei Kunz Schima Wallentin (KSW, nunmehr nach der Spaltung Schima Mayer Starlinger) mehr als sieben Jahre gemeinsam im Team praktiziert.

Dr. Natalie Hahn zu ihrem Einstieg bei E+H: „Gemeinsam können wir das Angebot für unsere Mandanten erweitern und das vorhandene Knowhow samt vielen Jahren Praxiserfahrung zusammenlegen. Das ist geballte Frauenpower, die wir hier im Team leben, wir haben so zu sagen die teambeste Frauenquote in ganz Österreich. Ich freue mich, wieder gemeinsame Wege mit Jana Eichmeyer und ihrem Team zu gehen und auf die Herausforderung, die größte Praxisgruppe in Österreich aufzubauen. Bei E+H kann ich mich weiter spezialisieren und mich insbesondere bei der Betreuung grenzüberschreitender Causen einbringen.“

Dr. Natalie Hahn hat sich seit Beginn ihrer beruflichen Laufbahn dem Arbeitsrecht verschrieben und gehört zu den renommiertesten Arbeitsrechtsspezialistinnen des Landes. Die etablierte Expertin in Arbeitsrecht war insgesamt 15 Jahre bei Kunz Schima Wallentin und der später abgespaltenen Kanzlei Schima Mayer Starlinger tätig, mit einer Zwischenperiode von rund einem Jahr im Arbeitsrechtsteam von Schönherr. Zuletzt war sie bei Doralt Seist Csoklich als Leiterin der Arbeitsrechtpraxis für den Aufbau des Fachgebietes verantwortlich.

Mit dem Zugang von Natalie Hahn und ihrem Team besteht die Praxisgruppe Arbeitsrecht aus insgesamt acht Juristinnen.

