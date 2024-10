Gaudenz Küenburg verstärkt DSC als Rechtsanwaltsanwärter

Doralt Seist Csoklich verstärkt ab Juli 2024 mit Gaudenz Küenburg insbesondere die Bereiche Gesellschafts- und Glücksspielrecht.

Gaudenz Küenburg (29) hat das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien abgeschlossen. Im Rahmen des Erasmusprogramms verbrachte er zwei Semester an der University of Kent, Canterbury, und absolvierte nach Abschluss seines Diplomstudiums ein Masterprogramm (LL.M.) am King’s College London.

Berufliche Erfahrung hat Gaudenz Küenburg bereits als Rechtsanwaltsanwärter bei einer renommierten Wiener Anwaltskanzlei in den Bereichen Schiedsrecht und Arbeitsrecht gesammelt.

Foto: beigestellt, Stefan Gergely