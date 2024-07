Katrin Speigner ist neue EY Law Partnerin in Salzburg

Dr. Katrin Speigner (38) ist seit 1. Juli 2024 neue Partnerin in der Salzburger Niederlassung von EY Law. In ihrer Funktion als Partnerin wird Speigner die Salzburger Niederlassung von EY Law weiterhin leiten und ausbauen.

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem großartigen Team den Salzburger Standort weiter aufzubauen. Als erste und einzige der Big4-Kanzleien haben wir eine Niederlassung in Salzburg etabliert und sprechen damit nationale und internationale Mandant:innen an, die moderne, interdisziplinäre Beratung in einem großen Netzwerk schätzen.“, so die neue EY Law Partnerin in Salzburg.

Speigner ist Teil des weltweiten Netzwerks von EY Law und betreut regelmäßig grenzüberschreitende Projekte gemeinsam mit Kolleg:innen aus über 90 Ländern weltweit. Sie steht im ständigen fachlichen Austausch mit nationalen und internationalen EY Law Kolleg:innen, um Trends und Entwicklungen auf allen Ebenen in die lokale Praxis zu integrieren und ihren Mandant:innen eine umfassende Rechtsberatung zu bieten.

„Ich freue mich besonders, dass eine weitere Frau die Partnerschaft von EY Law verstärkt. Ihre herausragende Führung und ihr Engagement haben den Standort Salzburg zu einem zentralen Bestandteil unseres Netzwerks gemacht. Wir sind stolz darauf, Talente wie Katrin aus unseren eigenen Reihen zu fördern und damit die Zukunft von EY Law zu sichern. Für mich ist Katrins Werdegang die Bestätigung, dass Frauen in einem diversen FeMale Umfeld die geeignete Umgebung finden, um sich mit all ihren Stärken entwickeln und außerordentliche Leistungen erbringen zu können. Solche Karrieren sind meiner Erfahrung nach nicht nur ein starkes Zeichen für den weiblichen Nachwuchs, sondern für alle jungen Talente, die nicht mehr einem eher starren, einheitlichen Berufsbild entsprechen wollen. Die unterschiedlichen Perspektiven und innovativen Ideen in unseren Teams stärken wiederum die Wettbewerbsfähigkeit und Kreativität unserer Kanzlei“, so Helen Pelzmann, Partnerin bei EY Law.

Foto: beigestellt