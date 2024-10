bpv Hügel berät ams OSRAM zur Aktienzusammenlegung

bpv Hügel hat die ams OSRAM zur Aktienzusammenlegung gesellschafts- und kapitalmarktrechtlich beraten.

Im Team unter der Federführung von Christoph Nauer (Partner, Corporate/M&A, Capital Markets), Barbara Valente (Corporate/M&A, Capital Markets) und Roland Juill (Corporate/M&A, Capital Markets). Bei ams OSRAM wurde die Aktienzusammenlegung von Dr. Matthias Lack (VP & Head of Legal Corporate) rechtlich betreut.

Die Aktienzusammenlegung (Reverse Share Split) im Verhältnis 10:1 zur Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft ist auf der Hauptversammlung am 14. Juni 2024 beschlossen worden. Zehn bestehende Aktien wurden zu einer neuen Aktie zusammengelegt (10:1). Mit dem ersten Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange am 30. September 2024 ist die Aktienzusammenlegung erfolgreich abgeschlossen worden.

Foto: beigestellt