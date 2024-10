DLA Piper lud zu stimmungsvollem Herbstfest

DLA Piper begrüßte am 10. Oktober 2024 unzählige Gäste zum alljährlichen Herbstfest in den historischen Räumlichkeiten am Schottentor.

Im Zentrum des Events stand die Parallele zwischen Kunst und juristischer Arbeit. Wie in der Kunst geht es auch bei DLA Piper darum, neue Horizonte zu erschließen und kreative Lösungen für komplexe Herausforderungen zu finden. Mit Präzision und Leidenschaft widmet sich das Team hierzulande wie auch international dem Entdecken neuer Perspektiven, um gemeinsam mit seinen Mandantinnen und Mandanten Großes zu erreichen und ihnen letztlich zum Erfolg zu verhelfen.

Anlass zur Freude und zum Feiern gab es genug – schließlich kann die internationale Kanzlei auf ein überaus erfolgreiches Jahr an ihrer neuen, prestigeträchtigen Adresse

„Unser Herbstfest ist eine besondere Tradition, auf die wir uns jedes Jahr freuen. Sie bietet mir und meinem gesamten Team eine wunderbare Gelegenheit, unseren Mandantinnen und Mandanten und Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern in entspannter Umgebung persönlich zu begegnen, uns auszutauschen und gemeinsam auf die Erfolge des Jahres sowie auf eine vielversprechende Zukunft anzustoßen“, so Dr. Christoph Mager, Country Managing Partner von DLA Piper Österreich.zurückblickend. „Die beeindruckende Entwicklung unserer Kanzlei in den vergangenen Jahren spiegelt unsere konsequente Ausrichtung auf Exzellenz und Innovation wider. Besonders stolz sind wir auf den starken Zusammenhalt im Team, der sich auch in grenzüberschreitender Zusammenarbeit zeigt, sowie auf die Diversität und Chancengleichheit, die stets die Basis unserer Arbeit bildet und unsere Position als zukunftsorientierte Kanzlei stärkt“, betont Mager ergänzend: „Here´s to crossing new horizons together“.

Die Kunst der Artothek Niederösterreich in Krems an der Donau verlieh der Veranstaltung eine besonders kreative Note und der Abend bot nicht nur ein wirklich schönes Erlebnis, sondern auch die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre wichtige Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit zu setzen.

Foto: beigestellt