Freshfields berät Porsche Bank bei Verbriefung über €540,8 Millionen

Freshfields hat die Porsche Bank AG als Originator bei der Verbriefung eines Portfolios von österreichischen KFZ-Leasing- und Kreditforderungen der Porsche Bank AG nach dem STS-Standard der Verbriefungsverordnung beraten.

Die finanzierten Fahrzeuge decken alle Marken des VW-Konzerns ab. Die Transaktion wurde von Société Générale S.A. arrangiert und Société Générale S.A. und UniCredit Bank GmbH fungierten als Joint Lead Managers. Die Transaktion wurde am 18. September 2024 unterzeichnet, das Closing fand am 20. September 2024 statt. Die EUR 500 Millionen Class A Notes und die EUR 18,9 Millionen Class B Notes, die von der Verbriefungsspezialgesellschaft FACT S.A. im Rahmen ihres Compartments 2024-1 begeben wurden, wurden zum regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.

Die Beratung der Kanzlei umfasste alle aufsichtsrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte nach österreichischem Recht sowie wesentliche Aspekte des englischen und US-Rechts. Unter anderem beriet Freshfields bei der Strukturierung und Umsetzung der True-Sale-Verbriefung nach dem STS-Standard (Simple, Transparent and Standardized) der Verbriefungsverordnung, einschließlich der Strukturierung der STS-Meldung und des Reportings nach der Verbriefungsverordnung, einer

Datentreuhandstruktur nach der Datenschutzgrundverordnung, einer stillen Zession der zu verbriefenden Assets kombiniert mit einer mittelbaren Treuhand an den KFZ, zu einer Sicherheitenstruktur zugunsten der Investoren und einer Zinsswapstruktur auf Ebene der Verbriefungsspezialgesellschaft nach Maßgabe der kombinierten Anforderungen der ABS-Ratingmethoden von Moody’s und DBRS.

Das multidisziplinäre und multijurisdiktionelle Team von Freshfields wurde von den Partnern Dr. Florian Klimscha (Bank- und Finanzrecht, Wien), Dr. Stephan Pachinger (Kapitalmarktrecht, Wien/Frankfurt) und der Leiterin des Bereichs English Law Finance in Wien Anouschka Zagorski (Bank- und Finanzrecht, Wien) geleitet. Dem Kernteam gehörten weiters Principal Associate Simon Fitzpatrick (Bank- und Finanzrecht, Wien) sowie die Associates Benedikt Graf (Kapitalmarktrecht, Wien) und Maximilian Ihra (Bank- und Finanzrecht, Wien) an. Zu steuerrechtlichen Fragen berieten Partnerin Dr. Katharina Kubik sowie die Associates Dr. Andreas Langer und Dr. Markus Mittendorfer (alle Steuerrecht, Wien). Zu Fragen des US-amerikanischen Kapitalmarktrechts beriet Partner Brian Rance (Kapitalmarktrecht, New York) und zu Fragen des englischen Rechts Partner Mandeep S. Lotay (Kapitalmarktrecht, Amsterdam). Regulatorische Beratung erfolgte durch Counsel Alexander Ruschkowski, (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Principal Associate Eva Schneider (Bank- und Finanzrecht, Wien) und die Associates Alexander Bobek (Kapitalmarktrecht, Wien) und Judith Bremer (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt). Unterstützt wurde das Team zudem von Trainee Solicitor Georgina Baker (London) und Transaction Lawyer Vitalii Ushakov (Freshfields Hub, Frankfurt).

Auf Unternehmensseite wurde die Transaktion von Robert Katzelberger (Porsche Holding Group Treasury, Projektleitung) und Nicolas Danninger (Porsche Holding Group Treasury) koordiniert.