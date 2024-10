Schiedsrechts- und Prozessfinanzierungsexperte Jonathan Barnett beginnt bei Fieldfisher Austria als Legal Director

Der auf Schiedsrechtsverfahren und Prozessfinanzierungen spezialisierte englisch-australische Anwalt Jonathan Barnett wechselt zu Fieldfisher in Wien.

Mit Oktober startete Jonathan Barnett, ein auf Schiedsrecht und Prozessfinanzierung spezialisierter Anwalt, als Legal Director. Er bringt Jahre an Erfahrung in London, Paris, Zürich, Wien und im Asiatisch-Pazifischen Raum mit.

Der frühere Global Head of Co-Investments and Secondaries beim Schweizer Prozessfinanzierer Nivalion, kehrt damit in die Anwaltei zurück und wird sich auf grenzüberschreitende Streitfälle fokussieren: „Ich freue mich darüber, dass ich bei Fieldfisher Wien Teil eines Teams bin, mit dem ich teils in der Vergangenheit sowohl als Prozessfinanzierer als auch als Anwalt bereits arbeiten durfte – und Fieldfisher damit die starke internationale Präsenz in Zentraleuropa weiter ausbauen kann.“

Thomas Ruhm, Managing Partner, und Alice Meissner, Head of Dispute Resolution, von Fieldfisher Austria, zur Ernennung: „Wir freuen uns besonders, dass wir Jonathan nicht nur als einen anerkannten Experten für Fieldfisher gewinnen konnten, sondern auch, da wir seit vielen Jahren befreundet sind. Wir wissen auch, dass seine internationale Prozessfinanzierungserfahrung eine große Verstärkung für unsere internationale Praxis sein wird.“

Jonathan schloss sein Studium in Sydney, Australien, ab, war im Laufe seiner Karriere als Anwalt am Internationalen Schiedsgerichtshof der ICC tätig und spezialisierte sich auf internationale Schiedsverfahren in London, Paris, Zürich und Wien. Darüber hinaus arbeitete er an der Entwicklung des Prozessfinanzierungsmarktes im gesamten asiatisch-pazifischen Raum sowie in Mittel- und Osteuropa, bevor er Secondary- und Co-Investitionen weltweit verantwortete.

Foto: beigestellt