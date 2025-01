BRANDL TALOS berät Highland Europe erfolgreich bei smaXtec-Investment

smaXtec ein Anbieter von Agrartechnologie für die globale Milchwirtschaft hat eine neue Investition erhalten, die von der globalen Investmentgesellschaft KKR und dem Technologieinvestor Highland Europe angeführt wird.

Unter der Leitung von Roman Rericha und mit maßgeblicher Unterstützung von Adrian Zuschmann begleitete BRANDL TALOS Highland Europe durch den gesamten rechtlichen Prozess der Transaktion. Das Highland Europe Team wurde von David Blyghton, Will De Quant und Jo Healy verantwortet.

„Roman und Adrian waren großartige Partner bei der Investition von Highland in smaXtec. Diese Transaktion war in mehrfacher Hinsicht komplex: Eine Vielzahl von Käufern und Verkäufern, eine komplexe rechtliche Struktur und ein enger Zeitrahmen. Romans umfangreiche Erfahrung in vergleichbaren Transaktionen ermöglichte es ihm, uns im Rahmen der Due Diligence, der Strukturierung und der Verhandlung der Transaktionsdokumente exzellent zu unterstützen – alles von grundlegender Bedeutung, um die Investition über die Ziellinie zu bringen“, sagt David Blyghton, Partner Highland Europe.

smaXtec ist eine innovative Monitoringplattform für die Milchkuhhaltung. Der Kern der Lösung ist ein spezieller Sensor (In-Vivo-Bolus), der direkt im Magen der Kuh platziert wird und so die Tiergesundheit mithilfe von Technologie unterstützt. Dieser misst wichtige Daten in Echtzeit und sendet sie an eine KI-gestützte Analyseplattform. Landwirte können so frühzeitig auf Gesundheitsprobleme der Tiere reagieren und schneller Entscheidungen treffen.

