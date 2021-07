Julia Englader als neue Partnerin bei KÖRBER-RISAK Rechtsanwalts GmbH

Seit Juni 2021 verstärkt Julia Englader nunmehr als eingetragene Rechtsanwältin und Partnerin die Wiener Boutiquekanzlei KÖRBER-RISAK.

Julia Englader studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und arbeitete bei diversen renommierten Rechtsanwaltskanzleien als juristische Mitarbeiterin und Rechtsanwaltsanwärterin. Sie schloss ihre Rechtsanwaltsprüfung 2019 mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Seit 2018 ist sie bei der KÖRBER-RISAK Rechtsanwalts GmbH tätig und vertritt als Arbeitsrechtsexpertin nationale und internationale Unternehmen. Neben dem Arbeitsrecht berät sie insbesondere auch im Immobilien- und Erbrecht und hält regelmäßig Fachvorträge zu verschiedenen arbeitsrechtlichen Themen.

In der letzten Zeit hat Körber-Risak Ihre Position bei Mandanten in Tirol verstärkt, daher gibt es jetzt eine Sprechstelle nach Terminvereinbarung auch in Innsbruck.

www.koerber-risak.at

Foto: beigestellt