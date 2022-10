Paul Reiter ist neuer Rechtsanwalt bei Gassauer-Fleissner

Paul Reiter (31) verstärkt als die Fachbereiche und Informationstechnologie der Wirtschaftskanzlei Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte. Darüber hinaus berät er in- und ausländische Mandanten im allgemeinen Unternehmens- und Zivilrecht.

Paul Reiter, der im August als Rechtsanwalt angelobt wurde, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Nach diversen Praktika im In- und Ausland während seiner Studienzeit begann er seine Karriere in der IP-Abteilung der Kanzlei Gassauer-Fleissner. Seit 2022 ist er auch als Lektor an der Fachhochschule Eisenstadt tätig und hält dort eine Lehrveranstaltung zum Thema geistiges Eigentum und Medien.

Foto: beigestellt