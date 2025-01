Schönherr berät HS Timber Group bei Übernahme der lettischen Kurekss SIA

Schönherr hat die HS Timber Group beim Erwerb von 100 % der Anteile an dem lettischen Sägewerksunternehmen Kurekss SIA von den bisherigen Eigentümern Jānis und Arnis Apsītis beraten.

Das Signing der Transaktion erfolgte am 24. Jänner 2025. Closing der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Das Schönherr-Team wurde von Maximilian Lang (Partner) und Christian Herbst (Partner) geleitet und bestand weiters aus Volker Weiss (Partner), Beatrix Schima (Rechtsanwältin), Markus Fasching (Rechtsanwaltsanwärter) und Alexandru Caprau (Rechtsanwaltsanwärter).

Die HS Timber Gruppe mit Sitz in Wien ist eines der führenden holzverarbeitenden Unternehmen in Europa. Es ist in der Holzindustrie und im Bereich Bioenergie tätig und exportiert in rund 70 verschiedene Länder.

Kurekss gilt als eines der führenden Sägewerke im Baltikum. Das Unternehmen betreibt zudem den Pelletproduzenten Kurzemes Granulas SIA, der ebenfalls Bestandteil der Akquisition ist. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 250.000m³ kammergetrocknetem Schnittholz und 150 Mitarbeiter:innen zählt Kurekss zu den größten Sägewerken der Region.

