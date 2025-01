KI und Legal Tech Tag in Innsbruck

Am 23. Jänner 2025 fand der „AI & Legal Tech Tag“ in Innsbruck statt. Die Veranstaltung bot Juristinnen und Juristen aus Tirol und Vorarlberg die Gelegenheit, Einblicke in den Einsatz von AI im Rechtsbereich zu erhalten, an Diskussionen teilzunehmen und wertvolle Netzwerkkontakte zu knüpfen.

„Gerade für kleine und mittlere Rechtsabteilungen und Kanzleien ist das Potential beim Einsatz von KI Tools groß. Allerdings ist es essenziell sich im Vorfeld genau zu informieren und zu planen für welche Anwendungsfälle und Abläufe die KI und Legal Tech genutzt werden kann. Denn dann zahlen sich die Investition im Vergleich zum Nutzen aus„, führt Sophie Martinetz zum Potential von KI für JuristInnen aus.

Nach dem informellen Austausch und Networking konnten die TeilnehmerInnen bei der praktischen Vorstellung von ausgewählten KI-Tools deren konkreten Einsatz kennen lernen:

• Das neue Lexis+ AI – Barbara Ofner (LexisNexis)

• Microsoft Co Pilot für JuristInnen – Philip Häusler (IT-Team, Microsoft Solution Partner)

• Wissensmanagement & Prozesse mit KI – Alexander Skribe (UNOY)

• Sicheres Protokollieren & Sprache mit KI – Philip Maurer (Brainy)

In diesen Hands-on-Sessions erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die Funktionsweise der Tools und deren potenziellen Nutzen für die tägliche Arbeit in Kanzleien und Rechtsabteilungen.

„Die Kombination aus menschlicher Expertise und KI-Technologie schafft neue Möglichkeiten. Wer heute nicht in KI-Assistenten investiert, wird morgen von der Konkurrenz überholt – aber wer sie klug einsetzt, wird die Zukunft aktiv mitgestalten.“ so Alexander Skribe (UNOY).

Foto: beigestellt