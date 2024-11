Schönherr stärkt Bereich „Sports & Entertainment“ mit Bernhard Schmidt

Schönherr erweitert den Bereich „Sports & Entertainment“. Im Zuge dieser Expertise-Erweiterung verstärkt seit Anfang September Rechtsanwalt Bernhard Schmidt Schönherrs IP & Technology-Team.

Schmidt verfügt über umfassende Erfahrung als Leiter der Rechtsabteilung eines österreichischen Fußball-Bundesligisten. Nach seinem Master in International Sports Management (MBA) an der European Sport Business School in Valencia übernahm er diese Position und baute dabei ein weitreichendes Netzwerk in der internationalen Fußballbranche auf. Im Sportrecht berät er nationale und internationale Akteur:innen wie Vereine, Athlet:innen, Sponsor:innen und Medien. Zudem vertritt er Mandant:innen in sportrechtlichen Streitigkeiten und berät in diesem Zusammenhang auch zu immaterialgüter- und lauterkeitsrechtlichen Fragen.

„Der Ausbau dieses Bereichs ist ein wesentlicher Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung,“ betont Michael Woller, Partner und Co-Leiter der Praxisgruppe IP & Technology. „Mit Bernhard haben wir einen Experten, der die idealen Kompetenzen und Erfahrungen mitbringt, um die anstehenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern und unser Know-how nach außen zu tragen,“ ergänzt Dominik Hofmarcher, ebenfalls Partner in der Praxisgruppe IP & Technology und spezialisiert auf den Entertainmentbereich.

Foto: beigestellt