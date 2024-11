CMS berät Goldbach Group beim Verkauf der Goldbach Austria GmbH an Azerion

CMS Wien hat die in Zürich ansässige Goldbach Group, einem führenden Vermarkter und Vermittler digitaler und linearer Werbung in der DACH-Region, beim Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Goldbach Austria GmbH an Azerion, rechtlich beraten.

Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt üblicher Bedingungen, darunter auch kartellrechtlicher Genehmigungen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer umfassenden Expertise in grenzüberschreitenden M&A-Angelegenheiten zu einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion beitragen und unsere Mandantin in der Umsetzung ihrer Strategie erfolgreich unterstützen konnten„, so Alexander Rakosi, Partner bei CMS und Mitglied des Corporate Transactions Teams in Wien.

Als Key-Player in der europäischen Medienlandschaft verfügt Azerion über fortschrittliche Technologie, umfangreiche Ressourcen und ein breites Inventar in allen Bildschirmmedien. Mithilfe des breiten Partnernetzwerks und der einzigartigen Reichweite von Goldbach Austria in der österreichischen Bevölkerung wird Azerion nun auch zu einem der führenden Anbieter für digitale Werbung im DACH-Markt. Die strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für beide Unternehmen und verspricht neue Wachstumsdynamiken, Raum für innovative Ideen und attraktive Werbemöglichkeiten.

Das interdisziplinäre Team von CMS umfasste neben Lead-Partner Alexander Rakosi und Lead-Attorney Marie-Christine Lidl außerdem die Rechtsanwältin Lisa Oberlechner (alle Corporate/M&A), Partner Dieter Zandler sowie Associate Alexander Sommergruber (beide Wettbewerbsrecht) und leistete umfangreiche Beratung in allen transaktionsrelevanten Angelegenheiten sowie bei wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen.

