Alexander Painsi steigt bei Jaufer Rechtsanwälte zum Partner auf

Rechtsanwalt Alexander Painsi kehrt nach dem Abschluss eines Postgraduate-Studiums an der renommierten Columbia Law School in New York nach Wien zurück und steigt zum Partner bei Jaufer Rechtsanwälte auf. Er war dort bereits seit Gründung der Kanzlei als Rechtsanwaltsanwärter tätig.

Alexander Painsi wird neben dem inhaltlichen Fokus der Kanzlei im Insolvenz- und Restrukturierungsrecht auch verstärkt grenzüberschreitende Beratungsmandate betreuen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung von Banken und Unternehmen in Streitigkeiten rund um Finanzierungen und angespannte Geschäftsbeziehungen sowie bei Unternehmenstransaktionen.

„Der Aufstieg von Alexander zum Partner ist Zeugnis der erfolgreichen Entwicklung unserer Kanzlei und ein behutsamer Wachstumsschritt, mit dem wir das Beratungsangebot für unsere Mandant*innen mit nun vier Partner*innen auf eine noch breitere Basis stellen können“, so Clemens Jaufer.

„Mit seiner internationalen Erfahrung ergänzt Alexander das Portfolio unserer Kanzlei hervorragend. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, ergänzt Partner Mario Leistentritt.

Mag. Alexander Painsi, LL.M. studierte zunächst in Graz und Helsinki Rechtswissenschaften. Er war bei einer renommierten Wirtschaftskanzlei und ab 2020 bei Jaufer Rechtsanwälte als Rechtsanwaltsanwärter tätig. Zuletzt absolvierte er ein Postgraduate-Masterstudium an der Columbia Law School in New York, USA, wo er sich auf US-amerikanisches und internationales Insolvenz- und Restrukturierungsrecht spezialisierte und weiters mit dem Walter Gellhorn Prize for outstanding proficiency in legal study als Jahrgangsbester ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus ist Alexander Painsi externer Lehrender an der Fachhochschule Joanneum in Graz und laufend als Vortragender und Fachautor tätig.

Foto: beigestellt