Arthur Koeppel verstärkt das Controversy Team von Vavrovsky Heine Marth

Vavrovsky Heine Marth hat mit Arthur Koeppel seit Dezember 2020 ein weiteres Mitglied an Bord des Controversy Teams.

Der Absolvent der Universität Wien (Mag. iur.) ist vor allem in den Bereichen Konfliktlösung und Versicherungsrecht, insbesondere Insurance Litigation, tätig.

Schon während seines Studiums war Arthur Koeppel in der Rechtsabteilung eines internationalen Unternehmens beschäftigt. Darüber hinaus hat er ein Auslandssemester an der Catolica Global School of Law in Lissabon absolviert. Vor seiner Tätigkeit bei Vavrovsky Heine Math hat der Jurist Erfahrung als Rechtsanwaltsanwärter in einer bekannten Wiener Sozietät gesammelt.

