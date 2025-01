Barbara Valente wird Rechtsanwältin bei bpv Hügel

Barbara Valente (31) startet mit Jänner 2025 als Rechtsanwältin bei bpv Hügel. Sie ist in den Praxisgruppen Corporate/M&A, Kapitalmarkt und Finanzierung & Regulierung tätig.

Barbara Valente hat ihre Laufbahn bereits 2014 als juristische Mitarbeiterin bei bpv Hügel begonnen und war zuletzt als Rechtsanwaltsanwärterin tätig.

Barbara Valente hat in den letzten Jahren an sehr bedeutenden Transaktionen der Kanzlei mitgearbeitet und wesentlich zu deren Erfolg beigetragen. Im Bereich Finanzierung & Regulierung hat Barbara Valente einen besonderen Compliance-Schwerpunkt zum Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz.

„Ich freue mich, dass Barbara als Rechtsanwältin bei bpv Hügel startet und bin besonders stolz, dass Barbara schon als Studentin in der Kanzlei begonnen hat und ihre juristische Karriere bei uns entwickelt hat. Das unterstreicht die Qualität unserer Nachwuchsarbeit. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Team“, so Christoph Nauer, Co-Managing Partner.

Barbara Valente studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien (LL.M. 2019, LL.B. 2017). Während ihres Masterstudiums studierte sie im Rahmen des Themis-Programms an der Università Commerciale Luigi Bocconi (Joint Certificate in International and Business Law). Sie berät neben Deutsch und Englisch auch in italienischer Sprache.

Foto: beigestellt