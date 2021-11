Barnert Egermann Illigasch: Mag. Ludmila Meszarosova als Rechtsanwältin eingetragen

Das Team von Barnert Egermann Illigasch freut sich über die Eintragung von Mag. Ludmila Meszarosova als Rechtsanwältin

Mag. Ludmila Meszarosova ist seit 2020 bei Barnert Egermann Illigasch tätig und wurde im November 2021 in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen, sie wird als Rechtsanwältin weiterhin das Team von Michael Barnert unterstützen. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Corporate/M&A und Corporate Litigation. „Wir freuen uns sehr, dass Ludmila Meszarosova unser Team auch in Zukunft mit ihrer Expertise unterstützen wird„, so Michael Barnert.“

www.beira.at

Foto: beigestellt